الصين تشدد الإجراءات الأمنية على مدينة دانتونغ الحدودية قبل زيارة كيم جونغ أون لفيتنام

Photo : YONHAP News

كثفت السلطة الصينية الإجراءات الأمنية في مدينة "دانتونغ" الحدودية مع فيتنام وسط زيادة الاحتمال بركوب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قطاره الخاص للوصول إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي ستعقد في هانوي يومي الـ27 والـ28 من فبراير الجاري.وفي هذا السياق، توقف فندق "جونغ رين" الصيني اليوم الجمعة عن استقبال النزلاء، كما طالب المقيمين فيه بالمغادرة. ويقع ذلك الفندق في منطقة تطل على خط السكك الحديدية الذي من المتحمل أن يسير عليه قطار الزعيم الكوري الشمالي.الجدير بالذكر أن خط السكك الحديدية الذي يربط بين بيونغ يانغ وهانوي في فيتنام يصل طوله إلى 4 آلاف كيلومتر.وتستغرق الرحلة باستخدام هذا الخط 3 أيام، ومن المفترض أن يعبر قطار "كيم" الحدود بين الصين وفيتنام يوم الثالث والعشرين من فبراير الجاري ليصل إلى هانوي قبل موعد قمته مع ترامب.