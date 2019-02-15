مبعوثان خاصان أمريكي وكوري شمالي يعقدان محادثات لليوم الثاني

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يعقد المبعوثان الخاصان الأمريكي "ستيفن بيغون" والكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" محادثات لليوم الثاني بشأن الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقام المبعوث الكوري الشمالي "كيم" صباح اليوم الجمعة بزيارة إلى مقر إقامة نظيره الأمريكي "بيغون" في هانوي برفقة " كيم سونغ هيه" مديرة إدارة الجبهة المتحدة في حزب العمال الحاكم، و"تشيه كانغ إيل" نائب رئيس مكتب شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية.وتثير المحادثات بين المبعوثين الأمريكي والكوري الشمالي الاهتمام حول ما إذا كان سيتم من خلالها تضييق الفجوة في موقفي الجانبين بشأن تفكيك المنشآت النووية في موقع "يونغ بيون" الكوري الشمالي، والتحقق من عمليات التفكيك، واتخاذ الولايات المتحدة إجراءت مقابل ذلك.وكان المبعوثان قد أجريا أمس الخميس محادثات استغرقت أربع ساعات.