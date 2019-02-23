ترامب يقيم في فندق ماريوت خلال قمة هانوي

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قبل أربعة أيام فقط على اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، تم تحديد الفنادق التي سيقيم فيها قادة البلدين، في العاصمة الفيتنامية "هانوي".وقد عينت وزارة الخارجية الفيتنامية، المناطق القريبة من فندقي "ماريوت" و"ميليا"، ومنطقة بحيرة "هوان كيم"، كمناطق أمنية، كما حظرت استخدام المباني الشاهقة خلال فترة القمة.ويعتبر فندق "ماريوت" المرشح الأول لإقامة الرئيس الأمريكي، بينما سيقيم الزعيم الكوري الشمالي على الأرجح في فندق "ميليا".ويشير إعلان الوزارة إلى أنه تم اختيار هذين الفندقين لإقامة رئيسي البلدين.وقال مسؤول من الوزارة إن المفاوضين الكوريين الشماليين والأمريكين قد عقدوا المحادثات الأخيرة حول البروتوكول الدبلوماسي حتى مساء أمس الجمعة.كما قررت فيتنام أيضًا فتح مركز إعلامي دولي للقمة، حيث سيتسع قصر الصداقة الثقافي لاستضافة ما يصل إلى 3000 من المراسلين والصحفيين.