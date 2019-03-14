تقرير يؤكد توقف الأنشطة في موقع الصواريخ الشمالي منذ أسبوع

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي، المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية، أنه لا يوجد أنشطة جديدة في محطة "سو هيه" لإطلاق الصواريخ في "دونغ تشانغ ري" في كوريا الشمالية.ونقل التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء عن تحليلات لصور التقطتها أقمار صناعية تجارية مؤخرا لموقع الصواريخ، أشارت إلى أنه لا يوجد أي تغييرات في منصة الإطلاق أو منصة اختبار المحركاتع في الفترة بين يومي الجمعة والأربعاء.وقال الموقع إن الصور تبين أن البناء الذي تم رصده خلال الأسابيع القليلة الماضية قد اكتمل، كما تم إزالة الأنقاض من المرفقين.وفي منصة الإطلاق، تم نقل هيكل النقل والمعالجة المثبت على خط سكك حديدية إلى الحافة، بينما تم إغلاق الغطاء البيئي حول برج التجميع.وتظهر الصور التي التقطت يوم الأربعاء أن هيكل النقل ما زال في نفس الموضع.ووفقًا للتقرير، يبدو أن الإنشاءات في هيكل دعم المحرك قد اكتملت، في حين تم إعادة بناء الملجأ البيئي المثبت على السكك الحديدية ونقله بالقرب من منصة اختبار المحرك العمودية. وأظهرت الصور التي التقطت أمس الأربعاء أن الملجأ البيئي ظل في نفس المكان.