حجم التجارة بين كوريا والولايات المتحدة يسجل أعلى مستوياته العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس، بلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 131.6 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.3% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات الكورية من الولايات المتحدة بلغ 58.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 16.2% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجعت الوزارة السبب في هذه الزيادة إلى زيادة حجم واردات النفط والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.وقال التقرير إن نصيب المنتجات الأمريكية في السوق الكورية قد شهد زيادة مستمرة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ، ليصل إلى 11%، بينما بلغ نصيب المنتجات الكورية في السوق الأمريكية 2.9% بعد أن كان 3.2% في عام 2016.وبهذا بلغ حجم الفائض الكوري في التجارة مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي 13.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22.9% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في كوريا الجنوبية بلغ 5.88 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 24.8% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.أما حجم الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة فقد بلغ 10.8 مليار دولار، بانخفاض 28.7% مقارنة بالعام الأسبق.