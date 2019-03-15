انتعاش أسعار الصادرات الكورية في فبراير

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ارتفعت أسعار الصادرات الكورية الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر في شهر فبراير الماضي، بسبب زيادة أسعار النفط الخام.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات إلى 82.97 في فبراير، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بالشهر الأسابق.وتمثل هذه القراءة أول زيادة شهرية منذ أكتوبر الماضي.وقال البنك المركزي إن الزيادة كانت مدفوعة بزيادة نسبتها 8% في أسعار تصدير المنتجات البترولية والفحم، على خليفة ارتفاع أسعار الخام العالمية.وقد قفز متوسط سعر خام دبي، وهو السعر القياسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 9.3% في فبراير، مقارنة بيناير.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سعر استيراد البلاد بنسبة 1.9% على أساس شهري، ليسجل 86.56، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ مايو الماضي.