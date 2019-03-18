كوريا الجنوبية وليبيا تعقدان محادثات وزارية في سيول

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" محادثات اليوم الاثنين مع نظيرها الليبي "محمد الطاهر سيالا" في سيول، حيث ناقش الجانبان قضية المواطن الكوري الذي اختطفه مسلحون في ليبيا في العام الماضي.وقبيل الاجتماع، أعربت "كانغ" عن أملها في أن تؤدي المحادثات إلى التوصل إلى حل لهذه القضية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين البلدين.ومن جانبه قال الوزير الليبي إن حكومة بلاده تعمل على تأمين إطلاق سراح الرهينة الكوري الجنوبي، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية على دراية بالحرب الأهلية أكثر من أي دولة أخرى.كما عبر وزير الخارجية الليبي عن تقديره لما حققته كوريا من إنجازات، وأعرب عن أمله في أن تتمكن الشركات الكورية من العودة إلى المشروعات في ليبيا كما كان يحدث في الماضي وأن تشارك في مشروعات جديدة.وكان مهندس كوري جنوبي وثلاثة مهندسين فلبينيين قد اختطفوا في هجوم شنته جماعة مسلحة على موقع مشروع للمياه في غرب ليبيا في السادس من يوليو من العام الماضي وما زالوا محتجزين حتى الآن.