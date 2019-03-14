سيول تستعد لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الاثنين إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لاستئناف تشغيل مجمع كيسونغ اصناعي، والرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية داخل إطار العقوبات الدولية.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة للجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والتوحيد، حيث قالت إنها ستستعد لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وسوف تراجع مبادرة الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، ومشروع بناء منطقة خاصة مشتركة بين الكوريتين، مشيرة إلى أن الكوريتين اتفقتا على إجراء أبحاث مشتركة وفحوص ميدانية في هذا الشأن.كما قالت إنها ستدرس إمكانية تصميم خط للسكك الحديدية يربط بين الكوريتين داخل إطار العقوبات الدولية، وتشكيل فريق موحد بين الكوريتين للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية لعام 2020، والاستضافة المشتركة بين الكوريتين للأولمبياد الصيفية لعام 2032.وأضافت أنها ستقوم بإعادة بناء موقع لم شمل الأسر المشتتة، وتنفيذ جولة للم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، وتبادل رسائل الفيديو بين أعضاء الأسر المشتتة.وأكدت الوزارة أنها ستبذل جهودا لحل القضايا المتعلقة بالجنود الكوريين الجنوبيين الأسرى والمواطنين المختطفين والمحتجزين في كوريا الشمالية من خلال حوار مع بيونغ يانغ.