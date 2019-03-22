السفير الأمريكي يشيد بالتقدم الدبلوماسي في نزع السلاح النووي

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سلط السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" الضوء على التقدم المحرز حتى الآن في التعامل مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.جاء ذلك خلال حضور "هاريس" حدثًا أقيم في كاليفورنيا أول من أمس الأربعاء، وحضره أيضا السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة "تشو يون جي"، حيث أبدى تفاؤله بشأن الدبلوماسية المتعلقة بنزع السلاح النووي، على الرغم من الانتكاسات الأخيرة التي حدثت في القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال "هاريس" إن جلوس قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لإجراء محادثات كان أمرًا لا يمكن تصوره في عام 2017 عندما كان يشغل منصب قائد قيادة الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وكانت كوريا الشمالية تجري اختبارات على صواريخها الباليستية العابرة للقارات، مشددا على أن الوضع الآن أفضل من أي وقت مضى.كما أكد "هاريس" مجددًا على موقف إدارة "ترامب" المتمثل في عدم التعجل في نزع السلاح النووي، وضرورة بذل الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافوره في العام الماضي.كما أشار إلى أنه لم يمض إلا أقل من عام على قمة سنغافوره، بينما تحتاج جهود نزع السلاح النووي المزيد من الوقت.ومن جانبه أكد السفير الكوري الجنوبي على أن التحالف بين سيول وواشنطن هو أساس السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، والتنسيق بين الجانبين يتم بصورة أفضل من ذي قبل رغم وجود بعض الاختلافات المحتملة.