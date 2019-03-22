معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين ترتفع مرة أخرى

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" والحزب الديمقراطي الحاكم ارتفاعا مرة أخرى.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من مارس الجاري على 2516 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 47.1% ، بزيادة 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 47.2% ، بانخفاض 2.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.9% ، بزيادة 2.3% مقارنة الأسبوع الأسبق، فيما حصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على تأييد بنسبة 31.3% ، بانخفاض 0.4% .وبلغت نسبة تأييد حزب العدل المعارض الصغير 7.6%، ووحزب الإصلاح المستقبلي 5.1%، وحزب السلام الديمقراطي 2.6% .ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.