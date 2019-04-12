عودة فرقة بي تي إس بألبوم جديد

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعود فرقة "بي تي إس" الشبابية باصدار ألبومها الجديد بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا" مساء اليوم الجمعة.وقد كشفت الفرقة أمس الخميس عن فيديو تشويقي ثانٍ للأغنية الرئيسية لألبومها الجديد بعنوان "قصيدة للأشياء الصغيرة"، وقد حظى بإقبال كبير من معجبيها والشخصيات البارزة الأخرى.الجدير بالذكر أن الفيديو الموسيقي لأغنية "قصيدة للأشياء الصغيرة" تم إنتاجه تكريما للفيلم الأمريكي القديم بعنوان "لنغني تحت المطر" ، حيث تم اقتباس بوسترات ومشاهد شهيرة من ذلك الفيلم.وأشاد الكاتب البرازيلي "باولو كويلو" المشهور بروايته "الخيميائي" بالفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس"، واصفا إياه بأنه "ممزوج بين الكلاسيكية والمعاصرة".