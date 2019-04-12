مون يصل إلى تركمانستان

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وصل الرئيس "مون جيه إين" إلى تركمانستان، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، في بداية جولته الإقليمية التي تشمل ثلاث دول، من بينها أوزبكستان وكازاخستان أيضًا.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" سيحضر حفل استقبال رسمي اليوم الأربعاء، قبل قمته مع الرئيس "قربان غولي بيردي محمدو"، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ومن المتوقع أن يناقش القادة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية، ومن المحتمل أن يطلب "مون" تعاون تركمانستان في تيسير مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.ثم سيزور "مون" غدًا الخميس مجمع "كيانلي" الكيميائي للغاز، في المقاطعة الشرقية للبلاد، والذي تم بناؤه بواسطة اتحاد دولي بقيادة شركة هيونديه الهندسية.ثم سيتوجه "مون" إلى أوزبكستان في نفس اليوم.