وزارة التوحيد تستعد للقمة المقترحة بين الكوريتين

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قالت وزارة التوحيد في سيول أمس الثلاثاء إنها ستتشاور مع الوكالات ذات الصلة للاستعداد للقمة الرابعة بين الكوريتين، كما اقترح الرئيس "مون جيه إين".وقال مسؤول وزاري إن الوزارة ستقوم بالاستعدادات اللازمة حتى تكون القمة وسيلةً لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، خلال اجتماعات القمة السابقة، وكذلك تحريك المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى الأمام.ولم يحدد المسؤول نوع الاستعدادات اللازمة، أو ما إذا كانت ستشمل محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.وكان الرئيس "مون" خلال اجتماع مع كبار مساعديه قد ذكر أن الوقت قد حان للدفع في اتجاه عقد قمة أخرى بين الكوريتين.وقال إن سيول لن تشترط مكانًا معيَّنًا للقمة، وإنما ستعمل على ملائمة ظروف كوريا الشمالية.