الرئيس مون جيه أين يعين قاضيين جديدين للمحكمة الدستورية

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتعيين قاضيين جديدين للمحكمة الدستورية، وهما القاضية "لي مي سون" والقاضي "مون هيونغ بيه"، وذلك رغم الجدل الحاد المثار حول مؤهلات القاضية "لي"، ودون الحصول على تصديق من البرلمان.وقد أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة أنَّ الرئيس "مون" عين القاضيين عبر نظام الموافقة الإلكتروني على الوثائق، في أثناء زيارته لأوزبكستان.ومن حانبه، عبَّر حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، عن معارضته لتعيين القاضية "لي"، التي قامت هي وزوجها بتداول كمية كبيرة من الأسهم، كان يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح في بعض القضايا التي حكمت فيها.