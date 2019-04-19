معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين ترتفع إلى 48%

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ارتفعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعًا طفيفًا لتقترب من مستوى 50%.وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي العام، أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال هذا الأسبوع، وشارك فيه 1002 من المواطنين البالغين، فقد بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 48%، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالأسبوع الماضي.وبلغت معدلات المعارضة 42%، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالأسبوع الماضي.كما بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39%، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما حصل حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، على نسبة تأييد بلغت 20%، بانخفاض قدره 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.