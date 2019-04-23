الولايات المتحدة تنهي الإعفاءات من العقوبات النفطية الإيرانية

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني، وذلك بعد انتهاء صلاحية تلك الإعفاءات يوم الثاني من مايو القادم.وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أمس الاثنين أن ترامب قرر عدم إعادة إصدار تلك الاستثناءات بهدف الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي. وذكر البيان أيضًا أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاث من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب الدول الحليفة، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بالقدر الكافي.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات والحد الأقصى من الضغط على إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات.ومن ناحية أخرى، قال ترامب في تغريدة نشرها على تويتر إن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ستعوض النقص في تدفق النفط. ويذكر أن إدارة ترامب قد منحت في العام الماضي تلك الإعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015 وفرض عقوبات صارمة على طهران.