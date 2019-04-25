سيول تتوقع ثمار التعاون الاقتصادي بين الكوريتين خلال العام الجاري

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حث وزير التوحيد الكوري الجنوبي الكوريتين على تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بينهما على أساس ما أنجزه الجانبان في العام الماضي.وأدلى كيم يون تشول بهذا التصريح خلال ندوة عقدت أمس الأربعاء لمناقشة الاستعدادات القانونية والمؤسسية لاستئناف المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين، حيث أضاف أن عجلات نزع السلاح النووي والتعاون الاقتصادي بين الجنوب والشمال يجب أن تدور معا.وقال الوزير كيم إن المستقبل سيكون ملكا لأولئك الذين يستعدون له، مشيرا إلى حاجة كوريا الجنوبية إلى الاستعداد لمختلف مشروعات التعاون بين الكوريتين حتى يمكن تنفيذها على الفور بمجرد تلبية الظروف المناسبة.وقال إن التحسينات القانونية والمؤسسية ضرورية لضمان المزيد من العلاقات الاقتصادية المستدامة بين الكوريتين، موضحا أن الجنوب سيجري محادثات مع الشمال بشأن القضايا ذات الصلة.