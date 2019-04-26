مجلة أمريكية تختار جون جو ضمن 100 مكان يتوجب زيارتها

اختارت مجلة أمريكية شهيرة مدينة جون جو ضمن "قائمة الأماكن التي يتوجب زيارتها".ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة المدينة الكورية الجنوبية أمس الخميس، نشرت مجلة "إسكواير" مقالة هذا الشهر على موقعها على الإنترنت بعنوان "أفكار لقائمة السفر: 100 شيء يجب القيام به قبل أن تموت".وأوضحت المجلة في مقالها أن تلك المدينة التي تقع في مقاطعة شمال جولا الكورية الجنوبية تتميز بطعامها، ولا سيما طبق "بيبمباب"، وقالت إنه "طبق أرز مختلط مشهور عالميًا".كما قالت إن مدينة جون جو هي مقصد للعديد من جولات الطعام الشعبية الأصيلة.وفي السابق، اختارت مجلة السفر العالمية "لونلي بلانيت" مدينة جون جو أيضا كواحدة من ثلاثة مواقع سياحية رئيسية في قارة آسيا، بينما قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنه لا يمكن لمدينة كورية جنوبية أخرى أن تضاهي جون جو عندما يتعلق الأمر بالطعام.