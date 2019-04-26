فشل البرلمان في وضع مشروعات قوانين الإصلاح في المسار السريع وسط اشتباكات عنيفة

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فشل البرلمان الكوري في وضع مجموعة من مشروعات قوانين الإصلاح على المسار السريع بسبب الاحتجاج القوي من جانب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة قد خططوا لطرح مشروعات القوانين للتصويت مساء أمس الخميس من خلال عقد جلسات للجنتين البرلمانيتين الخاصتين بالإصلاح القضائي والإصلاح السياسي، لكن نواب حزب كوريا الحرة وأعضاء الحزب منعوا دخول أعضاء اللجنة إلى القاعات، مما أدى إلى مشاجرات جسدية عنيفة.وتمكن ستة من أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم في لجنة الإصلاح القضائي من عقد جلسة في حوالي الساعة 2:40 من صباح اليوم الجمعة، لكنهم اضطروا إلى تأجيل الجلسة لأن النصاب القانوني اللازم لم يتحقق.كما قررت قيادة الحزب الحاكم سحب النواب من أجل وقف المواجهات مع نواب الحزب المعارض نظرا لإصابة العديد من النواب خلال الاشتباكات.