بومبيو يؤكد أن هناك منهجا واحدا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أكد "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستحافظ على منهجها الحالي بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، في الوقت الذي أعرب فيه عن أمله في إجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو إلى شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، أول من أمس الثلاثاء، حيث أكد أن هناك "منهجا حقيقيا واحدا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية"، وهو نزع السلاح النووي والبدء في القضاء على التهديدات.وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي عندما سئل عن التحذيرات الأخيرة من قبل "تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، بأنه إذا لم تقم واشنطن بتغيير موقفها حتى نهاية هذا العام، فسوف تشهد "عواقب غير مرغوب فيها"، وأضافت أن كوريا الشمالية لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي ولكن فقط إذا اتخذت الولايات المتحدة مسارا مختلفا.وفي المقابل قال بومبيو إنه لا يزال "متفائلًا" حول احتمالات التقدم نحو نزع السلاح النووي، مؤكدًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا. وأضاف أن واشنطن مستعدة للدخول في محادثات للتوصل إلى عملية يستطيع من خلالها الكوريون الشماليون الوفاء بالتزامهم الذي قطعه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" العام الماضي في أول قمة له مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".