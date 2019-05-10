ارتفاع الإقبال على الموجة الكورية هالليو في فيتنام

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أظهرت نتائج مسح أجرته شركة "كيو آند مي" لاستطلاعات الرأي في فيتنام على 900 شخص من المواطنين الفيتناميين البالغين أن 76% من المشاركين في المسح لديهم انطباع جيد تجاه كوريا، وأجاب 37% منهم بأنهم يحبون كوريا كثيرا.وردا على سؤال حول أول شيء يتبادر إلى الذهن بشأن كوريا، أجابوا بالطعام الكوري والمخلل الكوري "كيم تشي" والكي بوب والأفلام الكورية على الأكثر.وفيما يتعلق بالمسلسلات والأفلام الكورية، قال 68% منهم إنهم يعشقونها، واختاروا مسلسل "أحفاد الشمس" ومسلسل "أيام الزهور" كأكثر المسلسلات الكورية جودة بالنسبة لهم.كما تبين أن فرقة "بي تي إس" الشبابية والفرقة النسائية "بلاك بينك" هي أكثر الفرق الغنائية الكورية شعبية في فيتنام.