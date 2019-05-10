توقعات كبيرة بإدراج أكاديميات كونفوشية كورية ضمن قائمة التراث العالمي

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من المتوقع أن يتم إدراج 9 أكاديميات كونفوشية كورية، المسماة "صو وان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية اليوم الثلاثاء إن المجلس الدولي للآثار والمواقع، وهي مجموعة استشارية تابعة للجنة التراث العالمي، أوصت بإدراج الأكاديميات الكونفوشية الكورية ضمن قائمة التراث العالمي.الجدير بالذكر أن المجلس الدولي للآثار والمواقع يقوم بتقييم جميع الممتلكات الثقافية التي ترشحها مختلف الدول كل عام، ثم يقدم توصيات إلى الدورة السنوية للجمعية العامة للجنة التراث العالمي، التي هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراج تلك الممتلكات الثقافية المرشحة ضمن قائمة التراث العالمي.وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراج الأكاديميات الكونفوشية الكورية التسع خلال الدورة الثالثة والأربعين من اجتماعات لجنة اتراث العالمي التي ستقام في آذربيجان خلال الفترة من الثلاثين من يونيو وحتى العاشر من يوليو القادم.وإذا تم إدراج "صو وان" ضمن القائمة، فسيكون عدد الممتلكات الكورية المدرجة على قائمة التراث العالمي 14.ويذكر أن "صو وان" هي أكاديميات أو مدارس كونفوشية أنشئت خلال عصر مملكة "تشوسون" ليتم من خلالها خدمة الطقوس التذكارية للعلماء الكونفوشيين، وتثقيف الشباب الذين يدرسون الفلسفة الكونفوشية.