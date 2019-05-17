بان كي مون يحث الدول المعنية على مكافحة تلوث الهواء وليس الجدل فيما بينها

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قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، الذي يرأس فريق العمل الوطني الكوري الجنوبي لمكافحة الغبار الناعم، إنه يجب على الدول المعنية ألا تجادل بعضها البعض بشأن قضية تلوث الهواء، وأن تحارب ملوثات الهواء، بدلا من ذلك.وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، قال "بان" الذي يرأس "المجلس الوطني للمناخ وجودة الهواء"، إن أصول التلوث تحتاج إلى تحديد علمي من أجل تفعيل التعاون الحقيقي بين البلدان ذات الصلة بهذه القضية، ولكن إذا ظلت تلك الدول تلقي بالمسؤولية على بعضها البعض وتؤجل التحرك لحل المشكلة فلن تنجح أي جهود في تحقيق نتائج.وقال "بان" أيضا إنه سيكون من الجيد أن يناقش الرئيس الصيني "شي جين بينغ" هذه القضية مع الرئيس "مون جيه إين" عندما يزور كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تُعقد فيه محادثات على مستوى العمل بين البلدين، سيكون نهج "من أعلى إلى أسفل" أكثر فاعلية. واستشهد "بان" بموقف مماثل حدث في فترتيْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما تعرضت السويد لملوثات جوية من بريطانيا، وقال إن البلدين توصلا إلى حل المشكلة بحكمة، وأن كوريا يمكنها أن تستخلص الدروس من هذه الطريقة لمعالجة المشكلة. كما أشار "بان" إلى أن الغبار الناعم يتدفق من كوريا الشمالية أيضا بسبب زيادة استخدام الفحم نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بتقليل استيراد النفط.