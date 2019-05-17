عرض فيلم الطفيلي الكوري في مهرجان كان

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لقي الفيلم الكوري "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو" رواجا كبيرا في مهرجان كان السينمائي الدولي.وبعد أن تم عرضه رسميا في الساعة العاشرة من ليلة أمس، انفجرت موجة من التصفيقات لمدة 8 دقائق في دار السينما الكبيرة "لوميير" حيث وجه المشاهدون الذين ملؤوا جميع المقاعد في الدار، والتي يبلغ عددها حوالي ألفين و300 مقعد، هتافات وتصفيقات كبيرة وهو واقفون عندما تمت إضاءة الصالة بعد نهاية الفيلم.يذكر أن عددا من المشاهدين الباحثين عن تذاكر الفيلم وهم يرتدون ملابس السهرة ظلوا يحملون لوحات مكتوب عليها" البحث عن تذاكر فيلم الطفيلي" قبل ساعات من عرض الفيلم، في المنطقة المحيطة بدار "لوميير" السينمائية.يذكر أن قصة الفيلم تدور حول أسرتين واحدة غنية والأخرى فقيرة، حيث يناقش الفجوة في الثروات، والتي تعد مسألة عالمية.