وزير الخارجية الياباني ينتقد لجنة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية

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نقلت وكالات الأنباء اليابانية عن وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" انتقاداته للجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث قال إنها فشلت في العمل بشكل صحيح فيما يتعلق بحكم المنظمة بتأييد الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على واردات المأكولات البحرية اليابانية.وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أمس الأربعاء إن "كونو" أعرب عن أسفه خلال اجتماعه مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "روبرتو أزيبيدو" في فرنسا.وردًّا على ذلك، قال "أزيبيدو" إن الحاجة تدعو إلى تعزيز المناقشات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات، وأعرب عن أمله في التعاون من أجل تسوية النزاع بين سيول وطوكيو.وفي الشهر الماضي، قضت هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، والتي تتمتع بحق الفصل في النزاعات التجارية، بأن القيود التي فرضتها كوريا الجنوبية على المأكولات البحرية اليابانية في أعقاب كارثة "فوكوشيما" النووية عام 2011 ليست غير عادلة ولا تقع ضمن فئة التمييز التعسفي، مما أدى إلى نقض حكم لجنة النزاع الصادر في العام الماضي.