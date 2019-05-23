إلغاء اجتماعات الجمعيات المدنية بين الكوريتين

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تم فجأة إلغاء سلسلة من الاجتماعات بين الجمعيات المدنية الكورية الجنوبية ونظيراتها من كوريا الشمالية، والتي كان من المنتظر أن يتم من خلالها إحياء الحوار بين الكوريتين، الذي تجمد بعد انهيار قمة هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر فبراير الماضي.وقال فرع كوريا الجنوبية من "لجنة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في 15 يونيو"، اليوم الخميس، إن ممثلي اللجنة وصلوا إلى مدينة "شين يانغ" الصينية لحضور الاجتماع، لكن نظرائهم الكوريين الشماليين أرسلوا فاكس إلى مكتب اللجنة في سيول لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع.وكانت حركة "كوريا الموحدة" و"المجلس الكوري للمصالحة والتعاون" قد خططا أيضًا لإجراء اتصالات مع الجهات المماثلة الكورية الشمالية في مدينة "شين يانغ" خلال هذا الأسبوع، إلا أن هذه الاجتماعات ألغيت أيضًا.وكان من المتوقع أن يناقش الجانبان برامج التبادلات بين الجانبين، بما في ذلك إقامة حدث مشترك للاحتفال بذكرى القمة الأولى بين الكوريتين في عام 2000، والتي كانت أول قمة بينهما منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية.