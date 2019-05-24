الجماعات المدنية من الكوريتين تلتقي في الصين

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عقدت جماعات مدنية من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اجتماعًا في الصين حيث أعربت جميعها عن القلق بشأن حدوث مأزق خطير في العلاقات بين الكوريتين.وقد عقد هذا الاجتماع رغم أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت فجأة يوم أمس عن إلغائه.وقالت اللجنة الكورية الجنوبية لتنفيذ إعلان 15 يونيو المشترك إن عشرة مسؤولين من اللجنة التقوا بنظرائهم الكوريين الشماليين لإجراء محادثات على مستوى العمل في مدينة "شين يانغ" الصينية أمس. وأضافت اللجنة أن المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الجمود في العلاقات بين الكوريتين، وتشاركوا في تقييم العلاقات بين الكوريتين بأنها تقع على مفترق طرق. واتفق الجانبان على بذل جهود جادة لضمان التنفيذ الدقيق والصادق للاتفاقيات بين الكوريتين.وأوضحت اللجنة الكورية الجنوبية أن الاجتماع عُقد بعد أن كانت كوريا الشمالية قد ألغته فجأة في وقت سابق من يوم أمس الخميس.ومن ناحية أخرى، تم إلغاء الاجتماعات التي كانت مقررة بين كوريا الشمالية وحركة كوريا الموحدة والمجلس الكوري للمصالحة والتعاون في "شين يانغ".