سيول وطوكيو تشاركان في مناورات بحرية في المحيط الهادئ

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شاركت كوريا الجنوبية واليابان في مناورات بحرية انطلقت اليوم الجمعة في المحيط الهادئ بمشاركة أربع دول وبقيادة الولايات المتحدة، ويستمر إجراؤها لمدة خمسة أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا الجنوبية واليابان معا في مناورات بحرية منذ حدوث الخلافات بينهما بشأن مزاعم اليابان بأن سفينة كورية جنوبية وجهت رادارا نحو طائرة دورية يابانية، فيما رفضت كوريا الجنوبية هذه المزاعم، قائلة إن الطائرة اليابانية اقتربت من السفينة الكورية في أثناء تنفيذها مهمة إنسانية.وقام سلاح البحر الكوري بإرسال المدمرة "وانغ كون" لتشارك في هذه المناورات.وتبين أن الولايات المتحدة هي التي دعت كوريا الجنوبية واليابان إلى المشاركة في هذه المناورات ضمن الجهود الرامية إلى المصالحة بين البلدين.وقال مسؤول في سلاح البحر الكوري إن هذه المناورات ستكون فرصة لترقية القدرات العملية والتكتيكية لسلاح البحر الكوري الجنوبي.