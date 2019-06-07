ترامب يزور كوريا الجنوبية بعد اليابان في أواخر يونيو

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من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية، لمدة يومين، بعد حضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، يومي 28 و29 يونيو.وقال مسؤول في سيول اليوم الجمعة إنه تم التوصل إلى اتفاق بين سيول وواشنطن لترتيب زيارة ترامب الثانية إلى كوريا الجنوبية، مضيفًا أن المكتب الرئاسي في سيول سيحدد الجدول الزمني النهائي.وقال مسؤول آخر إنه لم يتم تحديد خط سير مفصل بعد.وخلال الزيارة، من المتوقع أن يناقش الرئيس "مون جيه إين" و"دونالد ترامب" التعاون بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقد أعلنت سيول وواشنطن عن الزيارة في الشهر الماضي، ولكن لم يكن معلومًا ما إذا كانت الزيارة ستتم قبل قمة العشرين أم بعدها. واتفق الجانبان على مناقشة تفاصيل جدول الزيارة من خلال المزيد من المشاورات.