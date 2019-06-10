ترامب سعيد تماما لفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين

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صرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" أمس الأحد بأن الرئيس "دونالد ترامب" يرغب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين إذا لم يتم إحراز أي تقدم خلال القمة المقررة له مع الرئيس الصيني في وقت لاحق من هذا الشهر، على هامش منتدى مجموعة العشرين في اليابان. وأضاف "منوشين" في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" أن ترامب سيحاول تحديد ما إذا كان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" مستعدًا للسير في "الاتجاه الصحيح" من أجل توقيع اتفاق لإعادة تشكيل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاق الذي سبقت مناقشته مع الصين، إذا قررت بكين القيام بذلك. ومع ذلك، حذر "منوشين" من أنه إذا لم ترغب الصين في المضي قدمًا في إبرام ذلك الاتفاق، فإن ترامب سيكون "سعيدا تماما" لفرض المزيد من التعريفات الجمركية من أجل "إعادة التوازن" في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب قيام واشنطن برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لتصل إلى 25%، الشهر الماضي، وهو ما يعد أكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه من قبل، وذلك في سلسلة من التعريفات التي طبقتها إدارة "ترامب" منذ العام الماضي. ورداً على ذلك، فرضت بكين تعريفات انتقامية تراوحت بين 5% إلى 25% على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.