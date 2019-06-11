استدعاء مدير تنفيذي كبير في سام سونغ لاستجوابه في فضيحة الاحتيال المحاسبي

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استدعت النيابة العامة مديرا تنفيذيا كبيرا يعتبر مساعدا مقربا من "لي جيه يونغ" وريث شركة سام سونغ ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات، لاستجوابه في اتهامات بممارسة عمليات احتيال محاسبي في إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية التابعة للشركة.ويخطط مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، اليوم الثلاثاء، لاستجواب "تشونغ هيون هو" رئيس فريق دعم المشروعات التابع لشركة سام سونغ للإلكترونيات، حيث يسعى وكلاء النيابة إلى الحصول على معلومات حول تورط "تشونغ" في إتلاف بيانات محاسبية ووثائق داخلية خاصة بشركة "سام سونغ بايولوجيكس" وشركتها الفرعية "سام سونغ بايوبيس". ويُشتبه في قيام شركة "سام سونغ بايولوجيكس" بتضخيم قيمة الشركة التابعة لها قبل طرح عام أولي في عام 2016. وقد ألقت النيابة مؤخرًا القبض على اثنين من كبار مسؤولي "سام سونغ" كانا يعملان تحت إدارة "تشونغ" بتهمة أنهما أمرا بتدمير أدلة ذات صلة بالقضية. وسيقوم وكلاء النيابة أيضاً باستجواب "تشونغ" بشأن أي تورط محتمل لـ"لي جيه يونغ" في هذه الفضيحة. ويذكر أن هناك بعض الشكوك في أن عمليات الغش في البيانات المحاسبية كانت تستهدف تعزيز سيطرة "لي جيه يونغ" على مجموعة "سام سونغ"، وهي الشركة القابضة لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات.