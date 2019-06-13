سيول تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "كيم يون تشول" إن سيول ستواصل تقديم مساعداتها الإنسانية إلى كوريا الشمالية، بغض النظر عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.أدلى الوزير "كيم" بهذا التصريح في اجتماع عُقِد أمس الأربعاء بين الحكومة وأعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم، في لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد البرلمانية، مضيفًا أن سيول تعمل حاليًا على الانتهاء من تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال، في ضوء أزمة الغذاء في كوريا الشمالية.وقال إن الحكومة تبذل جهودًا للمساعدة في تهيئة البيئة والظروف المناسبة للولايات المتحدة والشمال، لعقد قمتهما الثالثة، وتحقيق نتائج ناجحة.وأضاف الوزير أن هذا وقت مهم للغاية في عملية السلام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.