كوريا في المركز 55 في ترتيب أكثر الدول السلمية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الخمسين بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الأدنى في تقييم مستوى السلام في مختلف الدول والذي أجراه مركز تفكير في استراليا.وأصدر معهد الأبحاث للاقتصاد والسلام الذي اتخذ من سيدني في استراليا مركزا له تقريرا بعنوان "مؤشر السلام العالمي لعام 2019" يوم أمس. وطبقا للتقرير، احتلت كوريا الجنوبية المركز ال55 ب1.867 نقطة بينما احتلت كوريا الشمالية بالمركز المائة والتاسع والأربعين ب2.921 نقطة في ترتيب أكثر الدول السلمية.وتراجعت كوريا الجنوبية ب9 مراكز بالمقارنة مع العام السابق بينما تقدمت كوريا الشمالية بمركز واحد.وقام المعهد الدولي باحتساب النقاط حسب الدول من خلال قياس 23 مؤشرا في 3 مجالات وهي "النزاعات الداخلية والخارجية الجارية" و"الأمان الاجتماعي والأمن" و"درجة التسلح".ويعود سبب تراجع كوريا الجنوبية إلى انخفاض نقاطها في مجال درجة التسلح بما فيها الإنفاق العسكري.أما كوريا الشمالية فقد أدرجت ضمن الدول المتدنية الخمس والعشرين في الترتيب لتكون الدولة الوحيدة من بين الدول الواقعة في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية في هذا المجال.وشرح التقريرأن كوريا الشمالية تلقت النقطة الأدنى في مجال طاقة الأسلحة النووية والمعدات القتالية الثقيلة رغم المفاوضات التي أجرتها مع سيول وواشنطن لمدة أكثر من عام واحد.من ناحية أخرى أختيرت أيسلاند أكثر الدول سلمية للعام الحادي عشر على التوالي وتلتها نيوزيلاند والبرتغال والنمسا والدانمارك.ومن أكثر الدول غيرالسلمية ظهرت أفغانستان وسوريا وجنوب السودان واليمن والعراق. فيما احتلت الولايات المتحدة المركز المائة والثامن والعشرين، بينما جاءت الصين في المركزالعاشر بعد المائة.