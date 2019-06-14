بومبيو يؤكد أن واشنطن تفعل كل ما في وسعها للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صَنداي"، في إجابة على سؤال حول العلاقات المزعومة لـ"كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "سي آي إيه". ويذكر أن "كيم جونغ نام" قد اغتيل بغاز الأعصاب السام، "في إكس"، في ماليزيا في عام 2017، في هجوم يشتبه في أن بيونغ يانغ هي التي قامت بتنظيمه. ورفض "بومبيو" التعليق على هذه القضية، وقال إن مبدأه كمدير سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هو "عدم التعليق على الأمور المخابراتية بأي طريقة"، وهو لا يزال ساريًا حتى الآن، لكنه أكد على أنه يجب على المواطنين الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن حكومتهم تأخذ كل ما يلزم من إجراءات للتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية. وأضاف أنه بصفته أكبر دبلوماسي أمريكي، فإنه يحاول تحقيق نتائج دبلوماسية لإبعاد الأسلحة النووية عن أيدي كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يرافق "بومبيو" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في زيارته المرتقبة إلى سيول في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيناقش مع المسؤولين الكوريين طرق الخروج من الطريق المسدود في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار قمة هانوي في فبراير الماضي.