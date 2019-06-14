شي وكيم يبحثان قرارات سياسية فيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية

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من المتوقع أن يسعى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى تحقيق تقدم جديد نحو الحلول السياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية خلال زيارته المرتقبة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع.ونقلت محطة التلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" في تقرير حول الزيارة المقرر لها يوم الخميس وتستغرق يومين، عن مسؤولين في إدارة الاتصال الدولي ووزارة الخارجية الصينية قولهم إن زيارة "شي" تأتي بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، وأن الزعيمين سيجريان مناقشات متعمقة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. وقال المسؤولون أيضا إن القائدين سيتبادلان الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وسيعملان على الدفع باتجاه تقدم جديد نحو اتخاذ قرارات سياسية لحل مختلف القضايا.وأضاف المسؤولون الصينيون أن "شي" و"كيم" سيزوران برج الصداقة الصيني- الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، وهو نصب تذكاري لإحياء ذكرى المقاتلين الصينيين الذين قاتلوا إلى جانب كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية وأكثر من عشرة بلدان أخرى، خلال الحرب الأهلية الكورية، في خمسينيات القرن الماضي.