اليابان تحث كوريا على قبول التحكيم بشأن قضية العمل القسري

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طالبت الحكومة اليابانية نظيرتها الكورية الجنوبية بالموافقة على إنشاء لجنة تحكيم لمناقشة أحكام المحكمة العليا في كوريا بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "يوشهيدي سوغا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الثلاثاء، حيث قال إن حكومة كوريا الجنوبية لم تستجب بعد لهذا النداء.وادعى أن كوريا الجنوبية ملزمة بقبول التحكيم بموجب معاهدة التطبيع التي أبرمها الجانبان في عام 1965. لكنه رفض التعليق على سؤال حول ما إذا كانت اليابان سترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، في حالة استمرار سيول في رفضها، ووصف ذلك بأنه "سؤال افتراضي"، كما وصف سؤالا آخر بأنه افتراضي أيضا، حول ما إذا كان من الصعب عقد قمة بين كوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر.ويذكر أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكما في العام الماضي يلزم بعض الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري في زمن الحرب.