إعداد خطة أمريكية كورية شمالية جديدة للمفاوضات

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قال "كيم يون تشول" وزير التوحيد الكوري الجنوبي إنه على علم بخطة جديدة تعدها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن المفاوضات الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.جاء ذلك في إجابة الوزير خلال منتدى السلام الدولي في شبه الجزيرة الكورية لعام 2019، الذي عقد اليوم الأربعاء.وأكد "كيم" على أهمية استئناف الحوار بين الجانبين بأسرع وقت ممكن، رغم أن تضييق الخلافات بينهما حول الشؤون الفنية يحتاج الى مزيد من الوقت وفق قوله.وأشار الوزير إلى أن مباحثات قمم ثنائية ستجري قريبا بين كل من الصين من جهة، وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة من جهة اخرى، كل على حدة، من أجل تهيئة أجواء ملائمة لمباحثات القمة، بين بيونغ يانغ، وواشنطن، مطالبا المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لاستئناف المفاوضات.وشدد الوزير "كيم" في كلمة ألقاها في المنتدى، على أن المفاوضات تحتاج الى جهود متواصلة، وأن الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي باتا يعلمان خلال قمة هانوي الواجبات المحمولة على كل جانب مما يتيح فرصة الخروج بنتائج ملموسة وسريعة خلال المفاوضات القادمة.من ناحية أخرى، قال الوزير فيما يتعلق بالتعاون الانساني بين الكوريتين، إنه سيعمل على تنسيق هذا التعاون بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.