الامم المتحدة تتوقع أن تبلغ نسبة الإعالة في كوريا القمة العالمية في عام 2060

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تبلغ نسبة الإعالة في كوريا أعلى مستوى في العالم في عام 2060.جاء ذلك في تقرير أصدره قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، يوم 17 من هذا الشهر بعنوان " توقعات عدد السكان في العالم لعام 2019".ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تبلغ نسبة الإعالة في كوريا، نسبة 103.4 شخص عام 2060.وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإعالة تشير إلى أنه يتعين على كل 100 شخص من السكان القادرين على القيام بالأنشطة الاقتصادية، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما إعالة شخص واحد، من البالغين 64 عاما.ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الإعالة الكورية، 96.6 شخص في عام 2055، لتكون أدنى مقارنة مع اليابان واسبانيا، على أن تتجاوز 100 شخص في عام 2060، لتكون الوحيدة بين الدول، التي شملتها الإحصائية .وتتوقع الأمم المتحدة، أن تبلغ نسبة الإعالة الكورية، 109.2 شخص في عام 2065 لتسجل النسبة الأعلى في العالم، وأن تصل إلى ذروتها، بمعدل 110.3 شخص في عام 2080.وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن توقعات الامم المتحدة الجديدة تمثل أسوأ مما كانت تتوقعه قبل عامين. وفي إحصائية أجرتها عام 2017، توقعت الأمم المتحدة أن تبلغ نسبة الإعالة الكورية 97.4 شخص في عام 2060، و101.6 شخص في عام 2065.