كوريا الجنوبية تقدم 50 ألف طن من الأرز إلى كوريا الشمالية

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قررت الحكومة في كوريا الجنوبية تزويد كوريا الشمالية بخمسين ألف طن من الأزر، من خلال منظمة دولية.وأعلن وزير الوحدة "كيم يون تشول" عن تلك الخطة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها عبر برنامج الغذاء العالمي.وأشار الوزير إلى أن هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه كوريا الجنوبية، بالنظر إلى أن كوريا الشمالية تواجه أسوأ أزمة غذائية منذ عقد.وقال إن سيول أخذت في الاعتبار أن تقديم الأرز يمكن أن يساهم في التعاون والوحدة بين الشعبين، وأن هذه المساعدات لا تقيدها العقوبات الدولية.وفي استطلاع مشترك نُشِر مطلع هذا الشهر، خلص برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن أكثر من 10 ملايين كوري شمالي في حاجة إلى المساعدات الغذائية العاجلة، وأن البلاد بحاجة إلى تأمين 1.36 مليون طن من المواد الغذائية لهذا العام.وقالت حكومة سيول إنها قررت تقديم خمسين ألف طن بالنظر إلى حجم صندوق التعاون بين الكوريتين، والحالات المماثلة في الماضي، إلى جانب عوامل أخرى.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبرعت سيول بثمانية ملايين دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، لصالح البرامج الإنسانية التي تديرها المنظمات الدولية في الشمال.