الرئيس مون يقيم مأدبة عشاء تكريما للاعبي الشباب لكرة القدم دون 20 عاما

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قال الرئيس "مون جيه إين" للاعبي المنتخب الكوري الذين فازوا بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب دون عشرين عاما، إنهم كانوا مصدر فخر وسعادة للشعب الكوري، داعيا اياهم الى تحقيق اهداف أسمى.جاء ذلك خلال مأدبة عشاء دعا إليها الرئيس مون أعضاء المنتخب بالأمس. ووصف الفوز بالمركز الثاني في البطولة بالحدث السعيد، ليس فقط لكوريا وبل ايضا لكرة القدم الآسيوية.وحضر المأدبة 57 شخصا بمن فيهم 21 لاعبا من المنتخب ومدربه "جونغ جونغ يونغ" ورئيس الاتحاد الكوري لكرة القدمم "جونغ مونغ كيو.وقال"مون" إن الفوز بالمركز الأول يمثل نتيجة رائعة، مشيرا الى أن الثقة والرعاية المتوفرتين بين المدرب واللاعبين كانتا أجمل من الإنجاز، وقال إنهم أظهروا بصوت واحد المستوى الجيد لكرة القدم الكورية.أما اللاعب " لي كانغ إين" الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في البطولة، فقد قال في لقاء صحفي إن فريقه سعيد جدا بحضورهذه المأدبة.أما المدرب "جونغ " فقال إن جهود وحماس اللاعبين الصغاروتوحدهم، أفضت الى تحقيق نتائج ممتازة مطالبا الشعب الكوري بتقديم الدعم لكرة القدم الكورية في صنف الشباب.