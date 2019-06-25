فحص عينات من ماء الشرب في إنتشون

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قالت وزارة البيئة إن مياه الصنبور في مدينة إنتشون تلبي الآن معايير جودة المياه، لكن هناك بعض البيوت التي ما زالت تحصل على مياه غير نقية.وأعلن فريق عمل تابع للوزارة أمس الاثنين عن النتائج المؤقتة لفحوصاته التي أجراها على مشكلة تلوث المياه الضخمة في مدينة إنتشون التي تقع في غرب البلاد.وقد تم فحص عينات من مياه الصنبور التي أخذت من 38 موقعًا في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك 14 خزانًا للمياه ومحطات للتنقية وأنابيب وعمارات سكنية ومرافق عامة، يوم السبت الماضي. وحذر فريق العمل من أنه على الرغم من أن العينات تستوفي المعايير، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المراجعة حتى يمكن تحديد ما إذا كانت المياه صالحة للشرب حقًا أم لا.وقد تبين أن مياه الصنبور التي تتلقاها بعض البيوت أكثر تعكرًا من المياه الموجودة في الخزانات، بينما تم اكتشاف وجود مادة المنجنيز في المياه في ثلاثة أحياء.وكانت أكثر من 10 آلاف أسرة ومدرسة قد عانت من تدفق مياه حمراء من الصنابير في إنتشون.