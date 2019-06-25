الحكومة تزيل خيام اعتصام حزب اليمين المتطرف

Photo : YONHAP News

قامت الحكومة بهدم الخيام الكبيرة التي أقامها حزب سياسي يميني متطرف في وسط سيول اليوم الثلاثاء، على الرغم من المقاومة الشديدة من جانب المتظاهرين.ووفقًا لحكومة سيول، قام فريق مؤلف من حوالي 900 شخص بإزالة الخيام التي نصبها "حزبنا الجمهوري" في "كوانغ هوا مون بلازا" في العاشر من مايو.وكان الاعتصام يدعو إلى التحقيق في مقتل خمسة "وطنيين" خلال المسيرات المؤيدة للرئيسة المعزولة "بارك كون هيه" في عام 2017، احتجاجًا على إزالتها من منصبها في وقت سابق من ذلك العام.وقد قاوم نحو 400 من مسؤولي الحزب وأنصاره أعمال الهدم بعنف، واشتبكوا جسديًّا مع مسؤولي الحكومة ورشقوهم بالزجاجات البلاستيكية، وأصيب نحو 50 شخصًا في الاشتباكات، لكن الشرطة أكدت أن الإصابات لم تكن خطيرة.وقد تم تأسيس الحزب اليميني المتطرف الموالي لـ "بارك" في عام 2017، وشارك في العديد من الاحتجاجات الداعمة للرئيسة السابقة.