Photo : KBS News

قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تتخذ حاليا موقفا سلبيا بشأن زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين لمجمع كيسونغ الصناعي.وأضاف مسؤول في الوزارة في تصريح أدلى به للصحفييين اليوم الخميس أن حكومة "سيول" ستستمر في إجراء مباحثات مع الجانب الشمالي من خلال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين لتحقيق تلك الزيارة.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد وافقت يوم السابع عشر من مايو الماضي على الطلب الذي تقدم به رؤساء الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مجمع كيسونغ لزيارة المجمع لأول مرة منذ تعليق العمل به في شهر فبراير من عام 2016 ، لكنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الزيارة.وأكد المسؤول أن "سيول" ستبذل جهودها لإنشاء دائرة مكلفة بتحسين العلاقات بين الكوريتين وتنمية العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.