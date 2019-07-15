لاعبة الغولف الكورية كيم سيه يونغ تفوز بمنافسات ماراثون كلاسيك

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم سيه يونغ" بدورة "ماراثون كلاسيك" لتحصل على لقب "إل بي جيه إيه" للمرة الثانية خلال هذا العام، وللمرة التاسعة على العموم.وأنهت "كيم" البالغة من العمر 22 عاما المنافسة بـ262 نقطة في ملعب "هايلاند ميدوز" في منطقة "سيلفانيا" بولاية "أوهايو" الأمريكية أمس الأحد، متفوقة على المصنفة الثانية "ليكسي تومبسون" بضربتين. وبفوزها تسع مرات بلقب "إل بي جيه إيه" ، تصبح "كيم" الآن مع "تشيه يون" في المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الانتصارات بواسطة اللاعبين الكوريين، بعد كل من "باك سيه ري" التي أحرزت 25 انتصارا، و"بارك إين بي" بـ19 انتصارا، و"شين جي ييه" بـ11 انتصارا.ويذكر أنه حتى الآن من هذا العام، حققت ست لاعبات كوريات تسعة انتصارات في 19 بطولة ضمن منافسات "إل بي جيه إيه". وقد حصلت اللاعبة الكورية الصاعدة "لي جونغ أون" على لقبها الأول في بطولة "إل بي جيه إيه" في يونيو، وحققت المركز الرابع أمس الأحد، وكانت اللاعبة الكورية الإضافية الوحيدة التي تحتل المركز العاشر في البطولة.