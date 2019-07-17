كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة بسبب التدريبات مع كوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن تدريبات "دونغ مينغ 19-2" تنتهك الوعود التي قطعت بين قائديْ كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال اجتماعهما الأخير في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.وأكد المتحدث أن تعليق بيونغ يانغ لإطلاق الصواريخ والتجارب النووية غير محدد، بل هو تعهد طوعي للمساعدة في تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وهو ما أصبح قضية خاسرة بسبب تجاهل واشنطن من جانب واحد لوعودها.يذكر أن تدريبات "دونغ مينغ 19-2" عبارة عن تمرين لمركز قيادة مشترك جديد تم تعيينه في شهر أغسطس ليحل محل تدريبات "أولتشي حارس الحرية".ويخطط البلدان الحليفان لاختبار القدرة التشغيلية الأولية لكوريا الجنوبية بهدف تقييم استعدادها لنقل قيادة العمليات في زمن الحرب من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري.