أمطار غزيرة على جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية اليوم الخميس

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة على جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو ستتلقى ما يصل إلى 250 مليمترًا من الأمطار، مع هطول ما يصل إلى 30 مليمترًا من الأمطار الغزيرة كل ساعة، بين يومي الخميس والجمعة.كما يتوقع أن تستقبل منطقة "تشونغ تشونغ " المركزية ما بين 10 إلى 40 مليمترًا.ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار وعواصف رعدية في منطقة سيول والمناطق المحيطة بها، إلى جانب مقاطعة جنوب "كانغ وون"، لكن تأثير الأمطار في تخفيف درجات الحرارة سيكون قليلًا، حيث يُتوقع أن ترتفع مؤشرات الزئبق لتقيس 33 درجة مئوية.