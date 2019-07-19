معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تسجل أعلى مستوايتها منذ 8 أشهر

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أعلى مستوياتها منذ 8 أشهر.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر يوليو الجاري على 2505 من المواطنين البالغين ، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 51.8% ، بزيادة 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.أما معدلات المعارضة فقد سجلت نسبة 43.1% ، بانخفاض قدره 4.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى انتشار الرأي العام المضاد لليابان، بسبب الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية، وموقف الحكومة الكورية الصارم تجاه التصرفات اليابانية الأخيرة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالخلاف التجاري بين سيول وطوكيو.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42.2%، بزيادة 3.6%، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 27.1%، بانخفاض 3.2%.وتلاه حزب العدل ب8.7%، وحزب الإصلاح المستقبلي ب5%، والحزب الجمهوري ب2.4%، وحزب السلام الديمقراطي ب1.6%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع نسبة 2%.