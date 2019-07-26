السلطات تحذر من الفيضانات بسبب القمر العملاق الشهر القادم

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حذرت السلطات الكورية الجنوبية من احتمال حدوث فيضانات في المناطق الساحلية بسبب ارتفاع منسوب المياه خلال ظاهرة القمر العملاق الشهر المقبل.وقالت الوكالة الكورية الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن ترتفع مستويات المياه الساحلية في البلاد من يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس وحتى الاثنين الموافق للثاني من سبتمبر.ويشار إلى أن القمر العملاق ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه بسبب جاذبية القمر، وظهور القمر بحجم أكبر من المعتاد.وقالت الوكالة إن المسافة بين الأرض والقمر يُتوقع أن تبلغ 357 ألف كيلومتر و176 كيلومتر في الحادي والثلاثين من أغسطس، وستكون بذلك ثاني أقصر مسافة يتم تسجيلها هذا العام.وأضافت السلطات أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الضغط خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى تسجيل مستويات المياه لأعلى نقطة لها في السنوات العشر الأخيرة.ومن المتوقع أن يتم إصدار تحذيرات متنوعة من الفيضانات في 21 من أصل 33 منطقة ساحلية، خلال فترة القمر العملاق.