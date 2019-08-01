رويترز: مجلس الأمن ينعقد لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

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أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ الباليستية.ونقلًا عن المصادر، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا مغلقًا اليوم الخميس، بناء على طلب تقدمت به بريطانيا وألمانيا وفرنسا، عقب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى.وقد قررت بولندا، وهي الرئيس الحالي لمجلس الأمن، عقد الاجتماع مساء الخميس أو صباح الجمعة بالتوقيت الكوري.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بسبب حادث إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، الذي وقع أمس الأربعاء والخميس الماضي، ومن المحتمل أن يشكل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.ويشتبه في قيام كوريا الشمالية بإطلاق قذائف مماثلة في أوائل مايو الماضي.