اعتقال جندي أمريكي في روسيا بتهمة ارتكاب سلوك إجرامي

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اعتقلت السلطات الروسية جنديا أمريكيا كان متمركزا في كوريا الجنوبية. وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي "سينثيا سميث" في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن الجندي اعتقل بتهمة ارتكاب سلوك إجرامي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.وأضافت المتحدثة أن الحكومة الروسية أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية باحتجاز الجندي وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن الجيش الأمريكي أخطر عائلته، بينما تقدم وزارة الخارجية الأمريكية الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا، لكن المتحدثة رفضت تقديم تفاصيل إضافية بسبب حساسية الأمر.وفي تصريحات منفصلة، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية "جون كيربي"، إنه على علم بالقضية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن الجندي المحتجز هو الرقيب "جوردون بلاك" البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان من المفترض أن يكون في طريقه إلى منزله في "فورت كافازوس" بولاية "تكساس"، لكنه سافر إلى روسيا بدلا من ذلك، وقد سافر إلى هناك بمفرده قادما من كوريا الجنوبية.